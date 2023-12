Chiara Ferragni su maxi multa per pandoro: “Operazione Balocco in buona fede, impugnerò decisione”

Dicembre 16, 2023

“Tutto è stato fatto in totale buona fede”. Così, nelle storie su Instagram, Chiara Ferragni, sanzionata dall’Antitrust insieme a Balocco per aver pubblicizzato il ‘Pandoro Pink Christmas’. L’influencer, che ritiene “ingiusta la decisione adottata”, aggiunge: “La impugnerò nelle sedi competenti”.