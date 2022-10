Ottobre 11, 2022

A margine della conferenza stampa con la quale si è annunciata la rimborsabilità nel nuovo farmaco di UCB a base di fenfluramina, indicato nel trattamento delle crisi epilettiche associate alla Sindrome di Dravet, Federico Chinni, Amministratore Delegato di Ucb Italia sottolinea l’importanza del passo in avanti compiuto e presenta i nuovi progetti di Ucb.