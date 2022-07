Luglio 14, 2022

In occasione dell’incontro ‘Eccellenza italiana dell’economia circolare’, nel corso del quale sono stati presentati i risultati del Bilancio di Sostenibilità del 2021 di CONOU, redatto dal Consorzio con il supporto di Deloitte Italia e revisionato da Ernst&Young, il Presidente di Legambiente Stefano Ciafani ha parlato delle eccellenze italiane nel campo del riciclo e della rigenerazione dei rifiuti.