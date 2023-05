Maggio 30, 2023

Cianfani: “L’esperienza pluridecennale di gestione degli oli minerali usati ci vede primeggiare a livello internazionale, in Italia dobbiamo esserne più consapevoli ed anche rivendicalo” ha detto Stefano Cianfani, Presidente Nazionale Legambiente, a margine dell’incontro.