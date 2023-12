Cicchetti (ministero Salute), ‘Analisi criticità in sanità utile per affrontare tema equità’

Dicembre 12, 2023

“L’analisi delle criticità che abbiamo visto oggi durante l’incontro è molto interessante e utile per il piano del Ministero della Salute per affrontare il tema dell’equità”. Così, Americo Cicchetti, direttore generale della Programmazione sanitaria del Ministero della Salute, in occasione del primo Summit di Salutequità, in cui si sono presentate le 10 leve per l’equità di accesso per rilanciare e ammodernare il Servizio sanitario nazionale.