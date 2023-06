Giugno 20, 2023

Cicchetti: “Le conseguenze di una mancata vaccinazione sono di una maggiore pressione su tutto il sistema, non solo sui pronto soccorso e sugli ospedali, ma anche al di fuori del sistema sanitario. Le persone che si ammalano non vanno al lavoro e pesano sull’INPS, non c’è gettito e la crescita economica si riduce”.