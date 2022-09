Settembre 5, 2022

Bocciata in Cile la nuova Costituzione, ha votato ‘no’ il 62% degli elettori. Il documento respinto prevedeva il riconoscimento dei diritti delle popolazioni indigene, il diritto all’aborto e il 50% delle posizioni nelle istituzioni ufficiali riservati alle donne.