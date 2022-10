Ottobre 6, 2022

“Le aziende hanno il compito di aumentare la consapevolezza nell’utilizzo dei servizi. La linfa della transizione digitale è il modo in cui si trattano le informazioni”. Lo ha dichiarato Fabrizio Cilli, Information Security Officer di Open Fiber, a margine della seconda edizione del Forum sulla transizione digitale organizzato da Comunicazione italiana.