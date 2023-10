Cimici dei letti, dopo la Francia è allarme anche in Italia

Ottobre 21, 2023

L’allarme per la diffusione delle cimici da letto in Francia è arrivato anche in Italia. La loro presenza è stata, infatti, segnalata a Trieste e, sembra, in altre zone de Paese. Questi parassiti popolano soprattutto le camere da letto e per sopravvivere hanno bisogno di sangue umano. Spesso agiscono di notte, lasciando piccole macchie rosse o morsi sulla pelle delle loro vittime. Secondo gli esperti bisogna eliminare i nuclei dei parassiti, possibilmente impiegando vapore secco emesso a 180 gradi da dispostitivi idonei.