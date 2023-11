Cimmino Caserta (Plasmon): “La natalità è una ricchezza per il Paese”

Novembre 22, 2023

Your browser does not support the video tag.

“E’ importante dare delle best practice alle istituzioni per capire quali incentivi dare, facendo andare anche altre aziende in questa direzione. Il progetto Adamo è aperto e, in partner con le istituzioni, tende a trovare delle soluzioni. La natalità è una ricchezza per il Paese” ha detto Luigi Cimmino Caserta, Responsabile Affari istituzionali di Plasmon a margine della conferenza “Denatalità: dall’analisi del contesto alle azioni” presso il Senato della Repubblica in cui Plasmon, Chicco ed Edenred Italia hanno condiviso le iniziative intraprese a livello aziendale in favore della genitorialità.