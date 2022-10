Cina: congresso Pcc, a Pechino quadruplicati i casi, scattano controlli e lockdown

Ottobre 20, 2022

A Pechino quadruplicano le infezioni da coronavirus in pieno Congresso del Partito comunista e la città intensifica controlli e chiusure. Negli ultimi 10 giorni i contagi avvenuti localmente – la città conta 21 milioni di abitanti – sono stati 197, 4 volte quelli registrati nei 10 giorni precedenti. Alcuni complessi residenziali sono stati chiusi mentre sono stati intensificati i controlli.

La Cina ha adottato una politica di ‘zero Covid’ che le impone l’adozione di misure preventive per bloccare sul nascere i focolai pandemici, in particolare in occasione di eventi quali i lavori, che si tengono ogni cinque anni, del Congresso del partito comunista.