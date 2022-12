Dicembre 1, 2022

L’ex presidente cinese Jiang Zemin è a Shanghai morto all’età di 96 anni. Figura chiave in un’epoca di trasformazione della Cina dalla fine degli anni Ottanta verso il nuovo millennio, Zemin è salito al potere dopo le proteste di piazza Tiananmen, è stato a capo della Repubblica Popolare per due mandati, dal 1993 al 2003.