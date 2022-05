Maggio 6, 2022

A seguito di discussioni dettagliate con il Comitato Olimpico Cinese (Coc) e il Comitato Organizzatore dei Giochi Asiatici di Hangzhou (Hagoc), il Comitato Esecutivo del Consiglio Olimpico dell’Asia (Oca) ha deciso di posticipare i 19esimi Giochi Asiatici, che avrebbero dovuto tenersi a Hangzhou, in Cina, dal 10 al 25 settembre 2022. Le nuove date saranno concordate tra l’Oca, Coc e l’Hagoc e annunciate nel prossimo futuro, hanno reso noto.