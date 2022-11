Cinema, Martin Scorsese compie 80 anni

Novembre 17, 2022

Compie oggi 80 anni Martin Scorsese. Il grande regista, considerato uno dei migliori della storia del cinema, è nato a New York il 17 novembre 1942. I suoi nonni erano palermitani emigrati negli Usa. Dopo aver debuttato nel 1969, nella sua lunga carriera ha incassato diversi riconoscimenti: 14 candidature agli Oscar, con la vittoria per la miglior regia nel 2007 per The Departed, la Palma d’oro a Cannes nel 1976 per Taxi Driver, il Leone d’oro alla carriera nel 1995 a Venezia. E ancora tre Bafta e quattro Golden Globe.