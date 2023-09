Cinieri (Aiom): “In Italia 52 mila donne con tumore al seno metastatico”

Settembre 12, 2023

“Le donne italiane che riceveranno quest’anno una diagnosi di tumore alla mammella sono purtroppo 57 mila. Non tutte, fortunatamente, sviluppano metastasi, l’80% di esse infatti è libero da malattia a 10 anni. Ci sono però anche 52mila donne che stiamo trattando per cancro al seno metastatico”. Queste le parole di Saverio Cinieri, presidente Aiom – Associazione italiana di oncologia medica, a margine della conferenza stampa con la quale Astrazeneca e Daiichi Sankyo hanno annunciato la rimborsabilità, concessa da Aifa, per trastuzumab deruxtecan, anticorpo monoclonale farmaco-coniugato per il trattamento del tumore alla mammella metastatico HER2 positivo.