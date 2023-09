Settembre 29, 2023

Mandorino (Cittadinanzattiva): “Convivere con il Covid significa usare tutti i comportamenti, compreso il vaccino, che possono sferrare un attacco importante alla malattia. E avere tutti vaccini approvati a disposizione permetterebbe ai clinici di scegliere quello più appropriato e che garantisce maggiore facilità d’uso”