Civitavecchia Hydrogen Valley: un progetto ambizioso per centrare gli obiettivi di decarbonizzazione

Ottobre 10, 2023

Your browser does not support the video tag.

Presentata a Civitavecchia la Hydrogen Valley, un progetto ambizioso finanziato dalla Comunità Europea attraverso i fondi del PNRR per un totale di 7.469.000 euro.

Il progetto mira a realizzare un impianto di produzione di idrogeno rinnovabile in un’area retroportuale di Civitavecchia, nel cuore del Lazio.

Il progetto presentato oggi, è in linea con le direttive europee e nazionali che promuovono l’uso dell’idrogeno come vettore energetico pulito e sostenibile e si inserisce nel progetto europeo Life3H, già partito nel 2021 nel quale l’AdSP MTCS assieme alla Regione Abruzzo, ha avviato il lavoro di utilizzo di idrogeno verde come fuel per la mobilità degli autobus portuali dando così effettivamente vita alla prima Hydrogen valley portuale d’Italia a Civitavecchia.

La posizione geografica strategica di Civitavecchia, al centro del Mediterraneo, come snodo di traffici e vie di comunicazione, gioca un ruolo fondamentale offrendo numerose opportunità per l’utilizzo dell’idrogeno, dalla logistica al trasporto pubblico, all’industria e questo progetto permetterà di soddisfare la crescente domanda di idrogeno verde, contribuendo alla riduzione delle emissioni e all’innovazione energetica nella regione.