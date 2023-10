Ottobre 10, 2023

Clerckx: “Questo progetto sarà precursore di altri progetti sull’idrogeno verde. Altri paesi sono più avanti rispetto all’Italia sul tema idrogeno e dell’energia verde, i tempi sono stretti, abbiamo due anni per realizzare questo progetto e certamente ce la faremo” ha detto Steven Clerckx, Consigliere Delegato della CFFT SPA a margine della presentazione della Hydrogen Valley di Civitavecchia.