Giugno 15, 2023

“Sotrovimab è l’unico anticorpo monoclonale in grado di neutralizzare omicron”. Ne è convinto Mario Clerici, direttore dipartimento Fisiopatologia Medico-chirurgica e trapianti dell’Università degli Studi di Milano a margine del simposio ‘I mAb (anticorpi monoclonali, ndr) hanno ancora un ruolo nel trattamento precoce dei pazienti con COVID-19?’ che si è tenuto al congresso ‘Icar-Italian conference on aids and antiviral research’ in corso a Bari.