Clima, accordo Ue su riduzione gas serra del 40%

Novembre 9, 2022

Accordo provvisorio tra Consiglio Ue e Eurocamera su obiettivi di riduzione delle emissioni di gas serra del 40% rispetto al 2005, per il trasporto marittimo su strada e nazionale, gli edifici, l’agricoltura, i rifiuti e le piccole industrie. L’accordo mantiene l’aumento degli obiettivi nazionali assegnati a ciascuno Stato membro. Entro il 2030 l’Italia dovrà ridurre le emissioni di gas serra di agricoltura, trasporti, edifici e piccola industria del 43,7% rispetto al 2005. Il target nazionale attuale è del 33%.