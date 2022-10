Ottobre 28, 2022

Le emissioni globali di gas serra legate all’energia dovrebbero raggiungere un “picco” nel 2025. Lo afferma l’Agenzia internazionale per l’energia nel rapporto annuale 2022. Per l’Agenzia dall’invasione russa dell’Ucraina i mercati dell’energia e le politiche pubbliche sono cambiate per i decenni a venire con alcuni Paesi che stanno cercando di aumentare o diversificare la loro fornitura di petrolio o gas.