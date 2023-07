Luglio 11, 2023

Your browser does not support the video tag.

Greta Thunberg davanti all’Eurocamera di Strasburgo per sostenere l’approvazione della legge per il “ripristino della natura”. La giovane ha preso parte al presidio organizzato dal gruppo dei Socialisti, dei Verdi e delle Sinistre. “Chiedo agli eurodeputati di non bocciare questa legge per mitigare la crisi climatica e arrestare la perdita di biodiversità, dobbiamo ripristinare la natura”, ha scritto sui social.