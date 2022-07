Luglio 18, 2022

Ondate di calore anomalo mostrano che l’umanità si trova di fronte al rischio di un “suicidio collettivo”. A lanciare l’allarme è stato il segretario generale delle Nazioni Unite, Antonio Guterres rivolgendosi ai ministri di 40 Paesi, riuniti a Berlino per discutere della crisi climatica. “Abbiamo una scelta. Azione collettiva o suicidio collettivo. Il futuro è nelle nostre mani” avverte.