Ottobre 13, 2022

Your browser does not support the video tag.

Nelle valli trentine il riscaldamento globale sta imponendo delle sfide ai viticoltori. A partire da investimenti in tecnologia, innovazione e nuovi approcci colturali. I produttori vinicoli si sono riuniti per il primo Trentodoc Festival, la kermesse dedicata alle ‘bollicine di montagna’.