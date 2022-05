Maggio 10, 2022

Sciami di milioni di cavallette stanno divorando i raccolti delle campagne della provincia di Nuoro, con la piana di Ottana epicentro dell’invasione. Secondo la Coldiretti il fenomeno interessa 25mila ettari di terreni e colpisce anche orti e giardini provocando una vera catastrofe biologica che sta mettendo in ginocchio centinaia di aziende.