Clima, professor Mancuso: “Coprire città di alberi per affrontare avvenimenti futuri”

Novembre 8, 2023

“Una delle operazioni fondamentali che dovremmo fare per dare alle nostre città la possibilità di essere resistenti nei prossimi anni a ciò che comporta il riscaldamento globale, è coprirle di alberi” così Stefano Mancuso, scienziato, professore Università di Firenze e accademico ordinario dell’Accademia dei Georgofili, in occasione della conferenza stampa di mercoledì 8 novembre a Milano, organizzata per presentare “Prospettiva Terra”, il network di realtà impegnate per affrontare il riscaldamento globale. Mancuso è un degli ideatori del progetto, insieme a Marco Girelli, CEO Omnicom Media Group.