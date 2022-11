Novembre 14, 2022

Your browser does not support the video tag.

Taglio del nastro per il nuovo stabilimento Coca Cola HBC a Gaglianico (Biella), destinato alla produzione di bottiglie in pet riciclato. Per il sito si tratta di una rinascita dopo che il precedente impianto era stato chiuso nel 2014.

Il sito, che sorge che a tendere impiegherà 41 dipendenti, si estende su una superficie complessiva di 18.000 m2 alimentata al 100% con energia elettrica proveniente da fonti rinnovabili, effettua 4.700 controlli qualità al giorno.