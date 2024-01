Coca Cola si amplia, in Abruzzo al via nuove linee produttive per produzione lattine

Gennaio 27, 2024

Si è svolta ad Oricola (AQ), alla presenza di illustri personalità istituzionali e del settore, la visita istituzionale al cantiere della fabbrica abruzzese del posto, dove Coca-Cola HBC Italia, principale imbottigliatore dei prodotti a marchio The Coca-Cola Company sul territorio nazionale, ha annunciato un investimento di oltre 42 milioni di euro sulla fabbrica per l’ampliamento a due nuove linee produttive dedicate alla produzione di lattine, le prime nella storia dello stabilimento, fino a oggi dedicato alle referenze in plastica riciclata (rPET).