Coghe (Pro Vita & Famiglia): “Dare diritti a bambini nel grembo materno”

Gennaio 26, 2024

Your browser does not support the video tag.

“Bisogna riconoscere il diritto alla vita, il primo dei diritti umani senza il quale tutti gli altri diritti non hanno senso di esistere”. È il commento di Jacopo Coghe, portavoce di Pro Vita & Famiglia onlus a valle della conferenza stampa “Semplicemente Umano” organizzata a Roma in collaborazione con World Youth Alliance.