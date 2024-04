Colao: “Dieta Mediterranea e corretto stile di vita alla base della prevenzione, che deve parti dalle donne in gravidanza”

16 Aprile 2024

L’impatto benefico sulla salute della Dieta Mediterranea è stata centro dell’evento promosso dal Ministero della salute presso il Parco archeologico di Paestum e Velia, che ha visto il contributo di esperti del mondo scientifico la presenza del Ministro Schillaci Per Annamaria Colao Presidente Società italiana Endocrinologia “la Dieta mediterranea è sicuramente il modello alimentare che ha ricevuto il maggior numero di documentazioni scientifiche come modello di prevenzione di tutte le malattie croniche, cardiovascolari, tumori, malattie neurovegetative. Ma non basta l’alimentazione, occorre seguire un corretto stile di vita che parte dalle donne in gravidanza”