Novembre 28, 2022

Aumentano del 31% gli allarmi alimentari in Italia, con 389 notifiche inviate dal nostro Paese all’Ue, di cui l’80% hanno riguardato cibi provenienti dall’estero. È quanto emerge dal dossier Coldiretti sulla ‘Black list’ dei cibi più pericolosi sugli scaffali venduti in Italia.