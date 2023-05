Maggio 8, 2023

Your browser does not support the video tag.

Il cibo è diventato la prima ricchezza dell’Italia per un valore di 580 miliardi di euro nel 2022 nonostante le difficoltà legate alla pandemia e alla crisi energetica scatenata dalla guerra in Ucraina. E’ quanto emerge dall’analisi della Coldiretti, diffusa in occasione dell’inaugurazione di Tuttofood a Rho Fiera Milano.