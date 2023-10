Coldiretti-Philip Morris, rinnovato l’accordo per l’acquisto di tabacco italiano

Ottobre 14, 2023

Accordo per l’acquisto del tabacco coltivato in Italia e per la sostenibilità dell’intera filiera che si rinnova e garantirà la programmazione strategica di medio-lungo periodo per 1.000 imprese agricole italiane. E’ quanto prevede l’intesa siglata nel corso dell’evento ‘Cibo e agricoltura: sovranità alimentare, filiera, biodiversità’ nell’ambito del Villaggio Coldiretti al Circo Massimo di Roma e alla presenza, tra gli altri, del Presidente e Amministratore Delegato Philip Morris Italia Marco Hannappel; del Senior Leaf manager di Philip Morris Italia, Cesare Trippella; e del Presidente Coldiretti Campania, Gennaro Masiello.