Ottobre 3, 2022

Colloqui di lavoro a distanza, senza rinunciare all’interazione: oggi è possibile grazie al metaverso. La nuova frontiera digitale è stata sperimentata da Crédit Agricole Vita Assicurazioni, con un progetto pilota che ha dato primi risultati molto incoraggianti.