Giugno 18, 2022

Colombia al voto domenica 19 giugno per eleggere il nuovo presidente. Circa 39 milioni di colombiani si recheranno alle urne per scegliere tra il candidato di sinistra Gustavo Petro, che al primo turno ha ottenuto circa 8,5 milioni di voti, e Rodolfo Hernández, soprannominato l’antisistema e che sorprendentemente al primo turno ha avuto circa 5,9 milioni di voti.