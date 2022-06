Giugno 20, 2022

L’ex guerrigliero Gustavo Petro ha vinto le elezioni colombiane ed è diventato il primo presidente di sinistra. ”Stiamo scrivendo la storia in questo momento” ha twittato. Dopo aver ottenuto il 50,57% dei voti al ballottaggio contro il 47,27% dello sfidante, Petro entrerà in carica a luglio.