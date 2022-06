Giugno 27, 2022

L’economista Gustavo Petro ‘italiano all’estero’. Il neo presidente della Colombia, insieme a moglie e figlie, figura infatti tra i residenti all’estero del comune di Conza della Campania, nell’avellinese. Petro ha la residenza italiana grazie alla moglie Garcia Veronica del Soccorro, di origini irpine.