Settembre 30, 2022

Your browser does not support the video tag.

Marco Colombo, Direttore Scientifico Andi, ha partecipato all’evento di presentazione alla stampa della 42esima edizione del Mese della prevenzione dentale, la più longeva e partecipata iniziativa italiana dedicata alla prevenzione, frutto della collaborazione tra Mentadent e l’Associazione nazionale dentisti italiani. Il Direttore Scientifico dell’Associazione parla dell’importanza del fattore tempo nella costruzione di un rapporto di fiducia tra medico odontoiatra e paziente.