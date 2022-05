Maggio 31, 2022

L’ex magistrato, Gherardo Colombo, ha presentato il libro “Lettera a un figlio su mani pulite” durante il workshop organizzato dal Centro Studi Borgogna. È stata anche l’occasione per analizzare il referendum sulla giustizia composto da cinque quesiti a cui gli italiani sono chiamati a rispondere il 12 giugno.