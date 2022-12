Dicembre 2, 2022

“Come tutto ciò che è differenziato, deve partire da una condizione di allineamento. L’Autonomia

Differenziata può essere un’opportunità, ma un rischio per il Sud”. Così Antonello Colosimo, giudice della

Corte dei Condi e tra i fondatori della Fondazione Magna Grecia, intervenuto a Roma alla IV edizione di Sud

e Futuri dal titolo Mezzogiorno Strategico, evento organizzato dalla fondazione in partnership con il Gruppo

Pubbliemme-Diemmecom, LaC Network e ViaCondotti21-LaCapitale.