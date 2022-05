Colosimo (Corte dei conti): “Le organizzazioni criminali utilizzano gli strumenti informatici per rendere lecite le attività illecite”

Maggio 27, 2022

«Tutti gli strumenti informatici sono come un coltello senza manico: in base a come lo prendi ti puoi tagliare o puoi uccidere. Questo ricalca quello che fanno le organizzazioni criminali: utilizzano gli stessi strumenti che noi abbiamo attivato per far progredire la società, per trasformare le attività illegali in beni leciti» Queste le parole di Antonello Colosimo, Consigliere della Corte dei Conti, già vice Alto Commissario Vicario per la Lotta alla Contraffazione a margine dell’evento “Le mafie ai tempi dei social”, organizzato dalla Fondazione MAGNA GRECIA, in partnership con il Gruppo Pubbliemme, Diemmecom, LaC Network, ViaCondotti21 e l’Università Luiss Guido Carli.