Giugno 7, 2023

Your browser does not support the video tag.

Il Colosseo sempre più ‘Patrimonio dell’Umanità’. E’ stato inaugurato un ascensore panoramico con vista sull’arena per consentire anche alle persone con disabilità motorie di godere di una vista spettacolare del monumento. Taglio del nastro alla presenza del ministro della cultura Sangiuliano e performance dell’orchestra italiana del cinema.