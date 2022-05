Maggio 18, 2022

Commissione esteri del Senato, Stefania Craxi – eletta presidente – prende il posto del senatore M5S Vito Petrocelli. Per la senatrice di Forza Italia, che prevale sul pentastellato Licheri, i voti del centrodestra. A decidere i voti del Misto, il tutto a scrutinio segreto. Una scheda bianca.