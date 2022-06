Como, Gdf scopre frode fiscale da oltre 21 milioni di euro

Giugno 21, 2022

Una frode fiscale da oltre 21 milioni di euro nella fornitura di manodopera nel settore della logistica per la grande distribuzione. E’ l’ipotesi avanzata dalla Guardia di Finanza di Como al termine di un’articolata indagine, che ha portato oggi all’emissione di 14 misure cautelari personali (9 in carcere, 4 ai domiciliari e un obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria) e al sequestro preventivo di 7,7 milioni di euro, emesso dal gip del Tribunale di Como su richiesta della Procura nei confronti di 21 persone fisiche e 19 persone giuridiche, tra Lombardia, Campania, Lazio e Piemonte.