ComoLake 2024, Nobile (Agid): “Applicazione nuove tecnologie è vera sfida”

16 Ottobre 2024

“Le sfide di oggi riguardano soprattutto la parte applicativa delle nuove tecnologie. Si discute di tante tecnologie, intelligenza artificiale compresa, ma quello che è importante è concentrarci con pragmatismo sulle applicazioni per la sanità, per i trasporti, per la manifattura italiana, che è un’eccellenza mondiale”. Così Mario Nobile, direttore generale di Agid, a margine della seconda giornata di ‘LakeComo 2024’, la conferenza internazionale nata per contribuire al confronto sulle politiche digitali di oggi e di domani e alla quale prendono parte istituzioni, imprese, università e centri di ricerca.