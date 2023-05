Maggio 29, 2023

Chiuderanno oggi alle 15 i seggi per i ballottaggi delle amministrative in 41 comuni tra cui 7 capoluoghi. Seggi aperti anche in Sicilia per la seconda e conclusiva giornata al voto per il primo turno. Affluenza in calo anche nei 39 comuni sardi, chiamati a eleggere il primo cittadino.