Comunicazione: Colaianni (Volocom), “Cresce mole informazioni, uomo aiutato da nuove tecnologie”

Giugno 9, 2022

“Il Forum Comunicazione rappresenta una pietra miliare nel contesto della comunicazione. E’ un momento dove si condividono esperienze con colleghi di altre aziende e quindi un modo per comprendere nuove strategie di comunicazione”. Così il Direttore Commerciale di Volocom, Emilio Colaianni, a margine della seconda giornata della XV edizione del Forum Comunicazione tenutasi a Roma presso la sede di Adnkronos. “Volocom è un’azienda informatica che nasce per la gestione di grosse mole di informazioni che crescono in maniera esponenziale. Le informazioni, oramai, sono troppe e le tecnologie a supporto dell’uomo sono necessarie per avere una pronta una reazione agli eventi”, ha concluso.