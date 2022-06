Comunicazione: Falcone (Qualtrics), “Forum è opportunità per relazionarci e per entrare nel mercato italiano”

Giugno 9, 2022

“Il forum rappresenta per noi un’opportunità per relazionarci con le altre aziende collegate alla comunicazione. Le tematiche di questo evento, quali l’employer branding e il digital communication, sono centrali per noi per poter atterrare sul mercato italiano”. Così il Country Leader di Qualtrics, Raffaele Falcone, a margine della seconda giornata della XV edizione del Forum Comunicazione tenutasi a Roma presso la sede di Adnkronos. “Qualtrics mette al centro della propria strategia il miglioramento delle relazioni con i collaboratori e i clienti, lo facciamo con una piattaforma che mette in risalto l’empatia. Questa si sviluppo in tre aree: ascolto; analisi e azione”, ha concluso.