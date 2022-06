Comunicazione, Manolova (Microsoft): “Nostra missione fa capire esigenze persone ad aziende”

Giugno 8, 2022

“Il Forum della comunicazione è un momento di confronto e di stimoli, molto interessante, su di un tema molto caldo come quello dell’employer branding”. Lo ha detto la Director Business Group Lead Microsoft 365, Luba Manolova, a margine della XV edizione del Forum Comunicazione tenutasi a Roma presso la sede di Adnkronos. “Noi viviamo in un mondo flessibile ibrido e questa flessibilità è molto soggettiva. Per cui tutte le organizzazioni devono capire le esigenze delle proprie persone, mettendole al centro. Noi cerchiamo con i nuovi strumenti di abbracciare questo nuovo modo di lavorare in modalità ibrida per far esprimere alle persone il loro potenziale. Questa è la nostra missione”, ha concluso.