Comunicazione, Mazzuca (Hootsuite): “Cinque sono i pilastri per rendere programma employee advocacy un progetto di successo”

Giugno 8, 2022

“Il Forum Comunicazione è un’ottima occasione per incontrare professionisti del settore, poi i temi scelti per questa edizione sono al passo con i tempi come l’employer branding e la comunicazione d’impresa”. Così il Sr. Solutions Consultant di Hootsuite, Emanuele Mazzuca, a margine della XV edizione del Forum Comunicazione tenutasi a Roma presso la sede di Adnkronos. “Cinque sono i pilastri essenziali per far sì che un programma di employee advocacy diventi un progetto di successo all’interno dell’organizzazione. Il nostro obiettivo, come Hootsuite, è quello di far sì che i nostri software siano il più facile possibile da utilizzare, soprattutto nei contesti di employee advocacy”, ha concluso.